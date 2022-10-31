المنفي يبحث مع باتيلي بالجزائر تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في الجزائر العاصمة مساء اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي وباتيلي بحثا خلال «اللقاء آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، خاصة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وسبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

ووصل المنفي وباتيلي، في وقت سابق اليوم، إلى الجزائر العاصمة؛ استعدادًا للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينطلق غدًا الثلاثاء على مدى يومين بحضور قادة وممثلي الدول والحكومات أعضاء الجامعة وممثلي المنظمات الدولية.

– أبو الغيط يعرض على باتيلي في الجزائر عناصر الموقف العربي من الملف الليبي

– وليد اللافي: ناقشت مع باتيلي خارطة الطريق المقترحة من الحكومة.. وفكرة الاستعلام الوطني

– المنفي ثاني مشارك في القمة العربية يصل الجزائر

والتقى باتيلي، في وقت سابق اليوم، بالجزائر العاصمة كلًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي.

لقاء باتيلي مع اللافي وأبو الغيط في الجزائر

وقدم أبو الغيط لباتيلي خلال اللقاء «عرضًا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق». كما جدد «المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية» وفق الناطق باسم أبو الغيط.

وقال اللافي عبر حسابه على «تويتر» إنه ناقش مع باتيلي «تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من الحكومة»، ومخرجات لجنة عودة الأمانة إلى الشعب، وفكرة الاستعلام الوطني الإلكتروني التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت الماضي.