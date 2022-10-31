بن قدارة يعلن توقيع استثمار مع شركة “إيني” بقيمة 8 مليارات دولار قبل نهاية العام

العنوان – طرابلس

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأثنين، إنه من المحتمل توقيع استثمار مع شركة “إيني” بقيمة 8 مليارات دولار.

وأضاف بن قدارة أن الإعلان المرتقب مع شركة إيني سيكون قبل نهاية العام الحالي.

ولفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذا الاستثمار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

وكان بن قدارة التقى النصف من سبتمبر الماضي المدير العام للعمليات بشركة إيني الإيطالية، ومدير شركة إيني شمال أفريقيا.

وبحث الجانبات خلال ذلك الاجتماع المشاريع المُشتركة بين الطرفين، وآليات سداد ديون المتعاقدين مـع شـركـة مليتة.

كما ناقشا إمكانية إطلاق مشاريع مستقبلية مشتركة تهدفُ إلى تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.