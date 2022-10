ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن هناك منظمة دولية قامت بعقد عدة لقاءات بين من أسمتهم القيادات الفاعلة.

الشركسي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه المنظمة تريد شرعنة السلوك الإجرامي لهذه الجماعات، بحيث تدفعهم للانخراط في مؤسسات الدولة، تريد المنظمة سيئة السمعة جلبهم على طاولة حوار لتقاسم الكعكعة وتريد نقل سلوكهم الإجرامي من القاع حيث تقبع هذه النمور الورقية لتضعهم على هرم السلطة.

وتابع: “هل تعلم أنّ الجضران كان قوة فاعلة ومثل هذه المنظمات هي من جعلت منه اسمًا قبل أن يختفي مدحورًا مذمومًا؟ القوة الفاعلة هو مسمى وهمي لمجموعة من النمور الورقية التي ستسقط تباعًا”.

Shares

The post الشركسي: القوة الفاعلة هو مسمى وهمي لمجموعة من النمور الورقية التي ستسقط تباعًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية