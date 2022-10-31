العثور على جثة امرأة من سكان طرابلس في تاجوراء

أخبار ليبيا 24

عثر، اليوم الإثنين، في تاجوراء شرقي طرابلس، على جثة لامرأة في العقد الثالث، وفق ما أعلنته مديرية أمن تاجوراء.

وقالت المديرية، إنه تم التعرف على هوية المرأة، حيث تدعى (ن س ا) وهي من سكان طرابلس، مشيرة إلى أن أهلها حضروا لاستلام جثمانها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم توضح المديرية أي تفاصيل حول مكان العثور على جثة المرأة، وكيفية وفاتها.

وقبل التعرف على هويتها، نشرت المديرية صورة يظهر وجه المرأة. وطالبت من يتعرف عليها أو على عائلتها أو جيرانها أو معلومات عنها التوجه إلى المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب تاجوراء أو مركز شرطة تاجوراء، لاستكمال التحقيقات.

وقامت المديرية بحذف صورتها، وذكرت أنه تم “التواصل مع أهل المرأة وقد توجهوا لاستلامها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.