الشيباني: الحرب الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغدائي وعلى الحكومة التشجيع على حرث كل شبر قابل للزراعة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغدائي العالمي وقد تسبب في مجاعة واسعة، خاصة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، باعتبار أن الدولتين من أكبر المصدرين للحبوب عالميًا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصدرون قائمة المستوردين.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الموضوع جدي ويستحق الاهتمام، فموسم الحرث على الأبواب مما يتطلب من الحكومة إعداد خطة بأسرع وقت ممكن وتشجيع ودعم الناس على حرث كل شبر قابل للزراعة، وتوفير ما يلزم من حبوب ومعدات لمساعدتهم.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك على الأقل لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد الذي قد لا نحصل عليه وتوفير ما يمكن توفيره محليًا.

