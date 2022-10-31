سفير تركيا في اليونان: لأمور تخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة مع اليونان

الوطن / رصد

حذر السفير التركي في أثينا، بوراك أوزوجرجين، من أن الأمور يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، بسبب ما يخرج من نقاشات ساخنة، ونزاعات جديدة.

وأشار أوزوجرجين إلى وجوب البقاء في حالة التيقظ والانتباه لما قد يحصل في الأيام المقبلة، خاصة مع ما تترقبه المنطقة من انتخابات في العام المقبل.

وأضاف أوزوجرجين أنّ على اليونان ألّأ تنصدم من الاتفاقيات، حيث إنّ اليونانيين أطلقوا سابقًأ تحالف “3+1” من أجل مشروع خط الأنابيب الخاص بهم مع قبرص وإسرائيل بمباركة الولايات المتحدة.