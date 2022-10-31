باحتياطيات تتجاوز “ظهر” المصري.. البحر يمنح ليبيا حقل غاز يوفر 120 مليار دولار سنويا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، إن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالمتوسط، موضحا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري لكن باحتياطات أكبر، وأنه من المتوقع أن يوفر الحقل مبلغا قد يفوق 120 مليار دولار سنويا لصالح محطات الكهرباء كما هو الحال في مصر.

وأضاف “بن قدارة” في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022″، أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

وأوضح “بن قدارة” أن حجم الاحتياطيات الموجودة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، وأكد أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب، ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني لتحديد موعد الإنتاج.

وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن تحقق ليبيا إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي الأعلى منذ 2013، وأكد أن البلاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي.