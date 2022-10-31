الذكرى الـ 40..قرار حسن أشكال التعسفي بطرد 55 خبير من قطاع النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمر اليوم الأثنين الذكرى الـ 40 على قرار العقيد حسن أشكال في عهد القذافي القاضي بطرد طرد 55 خبيرًا من قطاع النفط.

وقال مصدر مطلع :”اليوم يعتبر ذكرى أليمة لعدد 55 موظف من شركة الخليج العربي للنفط بمرور أربعين عاما على القرار التعسفي بطردهم من قطاع النفط”.

وأضاف المصدر :”تفاجأ هؤلاء الموظفين بقائمة معلقة داخل شركة الخليج بتاريخ 31 أكتوبر من عام 1982 بها أسماء لعدد 55 موظف بقرار الطرد”.

وأوضح المصدر كذلك :”الموظفين المطرودين يعتبرون من أكفأ الموظفين ومن خبراء قطاع النفط، وتم طردهم بطريقة تعسفية دون معرفة الأسباب بحجة أنهم معوقين للقطاع”.

ولفت المصدر إلى أن أغلب هؤلاء الموظفين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ومنهم عدد بسيط على قيد الحياة يتذكرون هذه المأساة التي قلبت حياتهم رأسا على عقب.

وتحصلت “أخبارليبيا24” على القائمة المذيلة بتوقيع العقيد حسن أشكال رئيس غرفة العمليات والمتابعة لقطاع النفط عام 1982.