لنقي: القمة العربية في الجزائر لن تأتي بجديد

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي في تصريح صحفي إن القمّة العربية المقرّر عقدها غدا الثلاثاء في الجزائر لن تأتِ بجديد فيما يتعلّق بالوضع السياسي، نظرا للخلافات العربية حول القضايا السياسية في البلاد.

وأوضح لنقي أنّ وقوف بعض الدول خلف الأطراف المتصارعة على السلطة والمال واختلاف مصالحهم السياسية والاقتصادية في ليبيـا يحول دون وجود حتى بارقة أمل لخروج القمّة بنتائج مرضية بشأن الملف الليبـي.

وتوقع عضو مجلس الدولة الاستشاري أن لا تتجاوز قرارات قمّة الجزائر أكثر من توصيات الصّبر وضبط النفس إلى أن يرزق الله ليبيـا برجال دولة مخلصين، وفق قوله.