طواريء وتنظيم بنغازي تعلن إنشاء ملعب في عمارات 1015 (السبخة)

العنوان – بنغازي

أعلنت غرفة الطوارئ وتنظيم بنغازي اليوم الإثنين إنشاء ملعب كرة قدم في منطقة 1015 (عمارات السبخة) ليكون متنفسًا رياضيًا لشباب المنطقة.

وأضافت الغرفة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الشركات انطلقت في المراحل الأخيرة في إنشاء هذا الملعب.

وأوضحت الغرفة إن إعادة افتتاح الطريقة باتت قريبة، مشيرة إلى أنه تم البدء في رصف طريق نادي التحدي التي تربط المنطقة بمنطقة الصابري لتخفيف أزمة الازدحام المروري على سكان المنطقة و المناطق المجاورة لها.

وأكدت الغرفة أنها تمكنت أيضاً من حلحلة مختنقات الصرف الصحي و خطوطه للعمارات الحديثة التي كانت تعاني من هذه المشكلة لسنوات.

وبينت غرفة الطواريء أن خدمات الصرف كانت معدومة نهائياً وقد تمكنت الغرفة أيضاً من حلحلة مشاكل الكهرباء التي كانت جلها توصيلات عشوائية.