نورلاند: الولايات المتحدة تتعهد بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي لاستعادة الزخم نحو الانتخابات

ليبيا – علق المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على قرار تمديد مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

نورلاند قال في تغريدة له نشرتها السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الولايات المتحدة مسرورة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة، وتتعهد بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة باتيلي في جهوده لاستعادة الزخم نحو الانتخابات.

