أوردمان: استمعت لقصص ملهمة من الشباب الليبي

الوطن / رصد

اجتمع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي، أوردمان، بمجموعة من الشباب الليبي الملهمين بحسب تعبيره، من خريجي برنامج التبادل الأميركي «الذين يمثلون مجتمعات متنوعة في جميع أنحاء ليبيا، الذين يقدمون مساهمات إيجابية للمجتمع».

واستعرض أوردمان خلال فيديو نشرته السفارة على حسابها على الفيسبوك المواقع واللقاءات التي قام أوردمان بزيارتها، خلال رحلته الأخيرة إلى طرابلس، واصفًا القصص التي سمعها منها الشباب الليبي بـ”الرائعة”.

وعبّر أوردمان عن سروره بتجربة الضيافة الليبية، ومناقشة الشباب الليبي حول الماضي الثقافي الغني لليبيا بإعجاب كبير، والخطوات الواجب اتخاذها نحو مستقبل سلمي.