العرفي يكشف عما ستتم مناقشته في جلسة البرلمان المقبلة

أخبار ليبيا 24

قال، النائب عبدالمنعم العرفي، إن جلسة مجلس النواب القادمة سيتم فيها تقرير قانون الأمن الداخلي بعد تجهيزه وصياغته الصياغة النهائية.

وأوضح العرفي، لأخبار ليبيا 24، أنه سيتم التصويت أيضًا على قانون المرتبات الموحد بعد تعديل الباب الأول بما يتماشى مع الحد الأدنى للمرتبات وهو “1000 دينار”، ويتم العمل عليه يوم 1 يناير العام المقبل بجدول المرتبات الموحد.

وأضاف العرفي، أنه سيتم انتخاب النائب الثاني، مشيرًا لوجود 7 مترشحين تقدموا بأسمائهم لهذا المنصب إلى مقرر مجلس النواب.

وقال العرفي، “سوف تدرج هذه الأسماء وتوضع الصناديق ويتم التصويت، وسنرى من سيكون النائب الثاني”.

وأشار العرفي إلى أن النواب، سيتطرقون إلى الاجتماعيات التي جمعت رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة والتوافقات التي تمت، خصوصاً في ما يتعلق بالمناصب السيادية وتغيير شاغليها، والتي ستبدأ بمصرف ليبيا المركزي وهيئه الفساد.