بحضور الدبيبة والرعيض.. الحويج: هدفنا تحريك عجلة الاقتصاد الوطني

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بفعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني الذي نظمته الغرفة الليبية السودانية المشتركة يوم الاحد 31 أكتوبر 2022 م تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل ابوشيحة و وزارة الخارجية للشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة.

وشهد المنتدى الاقتصادي عرض مرئي يبين طرق تجارة العبور المستهدف إنشائها وتفعيلها ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن رؤية حكومة الوحدة الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية ، كما تطرق الحاضرين لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين وحركة نقل البضائع والخدمات عبر المنافذ .

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي بالبلدين ، داعياً المنظمون والمشاركون بالمنتدى الى اعداد مذكرة تفاهم تتضمن برنامج عمل مشترك لتفعيل طرق تجارة العبور عبر دولة ليبيا وجمهورية السودان والذي يمتد نحو السوق الافريقية ، مشيراً أن حكومة الوحدة الوطنية و وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المؤسسات التابعة لها تعمل على تقديم كافة التسهيلات لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمستثمرين بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمارات المتعثرة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة وفق رؤية الحكومة.

وحضر فعاليات المنتدى رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وسفراء جمهوريتي السودان وتونس لدى دولة ليبيا وجمع من رجال الاعمال والباحثين والمهتمين.