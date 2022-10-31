وهيبة: هناك إجماع دوليّ على الملف الليبي، وملف المصالحة

الوطن / رصد

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عن ترحيب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن، مشيرةً إلى أنّ هذا القرار يعدّ دليلًا على وجود إجماع دولي تجاه الملف الليبي، وملف المصالحة.

وأضافت وهيبة، أنّ المجلس الرئاسي يضع نجاح ملف المصالحة على رأس أولوياته، وقد عمل على التوازن والحياد في علاقاته وتعامله مع كل الأطراف الليبية، منعًا لأي تجاذباتٍ سياسية.

وأشارت وهيبة إلى أنّ هناك مؤتمر للمصالحة في ليبيا سيعقد في الشهر القادم يجمع أطيافًا عديدةً يمثلون الفئات المتضررة في كل مناطق ليبيا، مؤكّدةً على أنّ “مشاركة كل الفئات هي الضامن لنجاح المصالحة واستدامتها فهي مشروع مجتمعي وليس سياسيا ولذا حرص الرئاسي على الشمولية فيه”.

وتابعت وهيبة “إنّنا نأمل أن تخرج القمة بموقف عربي موحد يدعم ويواكب تطلعات الشعب الليبي من دعمٍ للانتخابات الليبية، ودعم لوحدة ليبيا وسيادتها بعيدا عن التجاذبات السياسية”.

كما بيّنت وجود عمل متواصل من قبل لجنة من القانونيين وغيرهم على مسودة مشروع العدالة الانتقالية، بالتوازي مع مؤتمر المصالحة.