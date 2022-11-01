حفتر يحث الشعب الليبي بالتمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الاجندات الخارجية

أخبار ليبيا 24

حث، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية.

وقال حفتر، في كلمة خلال زيارة إلى الجفرة، وفقا لتلفزيون المسار، إنه “يجب إخراج القوات الأجنبية من أرضنا وإذا فشلت المساعي السلمية في ذلك سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد”.

وأضاف، “الوقت ليس في صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة”، مشيرًا إلى أن المشهد الليبي يختلف عمّا كان عليه ويشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري.

وقال حفتر، إن “القيادة العامة تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية”.

وأكد أن التجارب أثبتت “أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها”.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة، “سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة”.

وقال، “نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة”.

ورحب حفتر بالمبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، وقال “نذكره بتعهداته بعدم تبني أي مبادرة لحل الأزمة إلا إذا كان مصدرها الشعب الليبي”.