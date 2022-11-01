بلدي جالو يوجه دعوة للمشير خليفة حفتر لزيارة المدينة

وجه عميد بلدية جالو ” أحمد الشحاتي ” ، رفقة عضو مجلس النواب عن مدينتي جالو و أجخرة ” حمد ماقيق “، وعضو مجلس الاعيان مفتاح الشكوي دعوة للقائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر لزيارة مدينة جالو.

واكد الوفد خلال زيارتهم إلى مدير مكتب القائد العام الفريق ” خيري التميمي ” في مدينة الجفرة على استمرار دعمهم اللامحدود للقيادة العامة للقوات المسلحة الحكيمة، معبرين عن تقديرهم لتضحيات أبطال المؤسسة العسكرية لمجابهة الإرهاب ومشروعهم الظلامي.

ووصل مساء اليوم الإثنين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ” خليفة حفتر “، إلى مدينة الجفرة وسط ترحيب شعبي كبير من أهالي وأعيان ومشائخ المنطقة.