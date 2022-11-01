وصول شحنة إمدادات طبية للعيادة المركزية بسرت

تسلمت العيادة المجمعة المركزية بسرت، الإثنين، شحنة أدوية ومستلزمات ومشغلات قسم الأشعة، تكفي الاحتياجات لمدة شهرين.

وقال مصدر طبي بالعيادة المجمعة التابعة لوزارة الصحة لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة قادمة من جهاز الإمداد الطبي الوسطى.

– «بلدي سرت» يبحث ملفات الصحة ونقص غاز الطهي والعمالة الوافدة

وأمس الأحد بحث المجلس البلدي سرت خلال اجتماعه التاسع لهذا العام، ملف الخدمات الصحية المقدمة بالمرافق المراكز الصحية بنطاق بلدية سرت ومتابعة الأدوية والتطعيمات.

شحنة الإمدادات الطبية للعيادة المجمعة في سرت (بوابة الوسط)