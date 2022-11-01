المشير حفتر: على الشعب الليبي التمسك بحق تقرير المصير

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أكد، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على ضرورة تمسك الشعب الليبي بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية لحل الأزمة في البلاد.

وحث المشير حفتر، في كلمة في الإثنين في الجفرة، الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية.

وطالب حفتر، بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرًا إلى أن في حال فشل جميع المساعي السلمية في ذلك، فإن الليبيين سيخوضون معركة فاصلة من أجل تحرير بلادهم.

وأكد، أن “الوقت ليس في صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة”.

كما أكد أن المشهد الليبي أصبح يختلف عمّا كان عليه ويشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري.

وقال إن التجارب أثبتت “أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها”.

وأضاف، “سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة”.

وأكد أن القيادة العامة تقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة.