تزوير واختلاس… النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا

الوطن / متابعات

أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لمدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي، بعد ثبوت تورّطه في قضايا تزوير واختلاس.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن المتهم متورّط في تزوير ثلاثة صكوك مصرفية، استعملت في سحب مليونين وثـمانمائة ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت النيابة أن “التحقيق الابتدائي أثبت صحة واقعة استيلاء مدير الوكالة على تسعمائة وستين ألف دينار؛ بتعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل؛ لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة، ثم توجَّهت إرادته نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها”.