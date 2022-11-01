أبوالغيط لـ«باتيلي»: أجدد مطالبنا بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

قال الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عرض عناصر الموقف العربي من الملف الليبي.

وبحسب بيان جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، فإن أبو الغيط، استقبل باتيلي بمقر إقامته في الجزائر العاصمة التي تحتض فعاليات الدورة 49 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تنطلق غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، بمشاركة رؤساء وملوك وأمراء وممثلي الدول الأعضاء.

وقال رشدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط جدد خلال المقابلة الترحيب بباتيلي، وأكد دعم جامعة الدول العربية لمهمته وقدم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق، مجددا المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

وأضاف رشدي، أن باتيلي وضع بدوره الأمين العام لجامعة الدول العربية في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا يوم 14 أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وإحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.

وأشار الناطق باسم الجامعة العربية، إلى أن أبو الغيط وباتيلي اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.