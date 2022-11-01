الكبير: الاختلاف بين باثيلي ومن سبقه “ليس كبيرًا”

الوطن / رصد

قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إنّ الاختلاف بين المبعوث الأممي عبد الله باثيلي ومن سبقه ليس كبيرًا، مؤكّدًا أن المواقف الدولية واحدة بغض النظر عن المبعوث الأممي وجنسيته.

وأشار الكبير، في تصريحات صحفية، إلى أنّ اعتراض روسيا على المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز لم يعد وجودًا بسبب كون المبعوث الجديد إفريقيا.

وأكد الكبير أنّ المبعوث الجديد يحتاج إلى سنة على الأقل حتى يستطيع العمل في ليبيا، وأنّ العامل الرئيسي في التغيير بليبيا هو عامل داخلي ينبع من الداخل الليبي.