خلال زيارته لطرابلس.. أوردمان: كم هو رائع سماع قصص النجاح من الشباب الليبي

زار القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” قوس ماركس أوريليوس وسط المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

وقال أوردمان في تسجيل مصور من أمام قوس ماركس أنه التقى مجموعة من خريجي برنامج التبادل الأمريكي الذين يمثلون فئات متنوعة في جميع أنحاء ليبيا ويقدمون مساهمات إيجابية للمجتمع. بحسب تغريدة على منصة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر ..

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أنه استمتع بوقته مع الشباب في تأمل الماضي الثقافي لليبيا ومناقشة الخطوات نحو بناء مستقبل سلمي وشامل للجميع..

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أنه استمع إلى قصص نجاح وتحديات وتطلعات الشباب الليبي معربا عن أمله في أن يعود مرات أخرى..