العنوان طرابلس

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، نتوقع أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار.

وأضاف بن قدارة نحتاج سنوياً إلى حدود 4 مليار دولار كاستثمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع النفط بالإضافة إلى تطوير الخدمات في المواقع النفطية.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أنهم يهدفون إلى رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في مدة تترواح بين 3 إلى 5 سنوات.

وكان بن قدارة توقع أن يتم الإعلان قبل نهاية العام الحالي توقيع استثمار مع شركة إيني بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

وأشار إلى أن هناك اتفاق بين شركة إيني و BP للبدء ف عمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط وبمساحة كبيرة وبكميات كبيرة من الغاز.