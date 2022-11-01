تزوير صكوك..النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي في واقعة تزوير صكوك وسحب أموال.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نظر واقعات تزوير ثلاثة صكوك مصرفية استعملت في سحب مليونين وثـمانمائة ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي.

وذكر ان التحقيق الابتدائي كشف صحة واقع استيلاء مدير الوكالة على تسعمائة وستين ألف دينار؛ بتعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل؛ لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة.

وتابع المكتب أن إرادته توجهت نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.