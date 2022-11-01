النقد الدولي: ليبيا ستتصدر العالم العربي من حيث النمو الاقتصادي العام القادم

الوطن|رصد

نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يتضمن آفاق الاداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي، حيث أكد التقرير أن ليبيا ستتصدر العالم العربي العام القادم من حيث النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي إن البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي شهدت تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا التي لاتزال آخذة في الاتساع.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، ذكر تقرير الصندوق أن الوضع الاقتصادي لا يزال محتفظًا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، لكن معدلات التضخم ترتفع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية.