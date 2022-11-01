المنقوش: الرؤية الجزائرية للحل في ليبيا تتوافق مع رؤية حكومتنا

الوطن / رصد

اعتبرت وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، أن وجهة النظر الجزائرية حول الأزمة الليبية، تتوافق مع رؤية حكومة الدبيبة الداعية إلى إجراء الانتخابات كحل وحيد للأزمة.

وقالت المنقوش في تصريح صحافي، إن المشكلة الليبية من أكثر المشاكل ذات الخلاف في وجهات النظر بين الدول، إلا أن الكلمة الأولى والأخيرة ملك لليبيّين، وفق قولها.

وأثنت المنقوش على دور وزراء الخارجية العرب في إيصال الأفكار التوافقية بما ينعكس بنتائج إيجابية على القمة العربية، على حد تعبيرها.