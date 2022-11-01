المشري لـ« أعضاء برلمان الشباب»: مستعد لدعم الطاقات الشبابية

التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري اليوم الإثنين، عددا من أعضاء برلمان الشباب، بمقر المجلس في طرابلس.

وناقش اللقاء، العديد من القضايا المحلية ودور البرلمان الشبابي في تعزيز التنمية والحياة الاجتماعية والاقتصادية.

كما بحث اللقاء، العديد من المواضيع التي تتعلق بشريحة الشباب والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وبدوره، أكد المشري، دور الشباب في المشاركة السياسية وحقه في توفير متطلباته وتحقيق تطلعات الشريحة الشبابية، مبدياً استعداده لدعم مثل هذه الطاقات الشبابية.