وزارة الصحة تبحث استحداث منظومة إلكترونية لعرض وشرح أصناف الأدوية

أخبار ليبيا 24

ناقشت إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، بحكومة الوحدة رفقة مدراء إدارات الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية، سير العمل بالمراكز والمستشفيات.

وتباحث الحضور حول إمكانية «استحداث منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية، وإرفاق الرأي العلمي للجنة العلمية بالمرفق الصحي قبل طلب أي صنف دوائي خارج القائمة الوطنية للأدوية، فضلًا عن متابعة سجلات الوارد والمصروفات والمخزون بين وزارة الصحة ومديري إدارات الصيدلة بالمرافق الصحية» وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، على موقع فيسبوك.

كما ناقش المجتمعون خطط وآليات وضع سياسات ناجحة لتدوير الأدوية الراكدة، وضبط الوارد من الأدوية، إلى جانب التأكيد على أخذ الإذن المسبق من وزارة الصحة قبل استلام وصرف أي عينات مجانية من الأدوية خاصة حديثة الاستخدام، وفقًا للبيان.