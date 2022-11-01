الفرجاني: من الضروري أن يلعب مجلس النواب دورا في الضغط لتحريك دعاوى قضائية تطارد الفاسدين

قال عضو مجلس النواب ” يوسف الفرجاني ” ، أنه مع أهمية لعب مجلس النواب دورا في الضغط لتحريك دعاوى قضائية تطارد الفاسدين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارهم جهات رقابية تتبيع المجلس.

وأضاف الفرجاني في تصريحات صحفية ، لكن الأزمة الأكبر في أن تلك الوقائع والجرائم، من الاستيلاء على الأموال العامة، ارتكبت “أمام الناس” دون خوف من المساءلة أو المحاسبة، ما يعد علامة على حالة الانهيار التام، كما يوضح الفرجاني،

مشيرا إلى التقرير الرقابي الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة عن العام 2021، وما احتواه من تجاوزات في عدة قطاعات..