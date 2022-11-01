لعمامرة: طرح أساليب عمل جديدة للمساهمة في حل الأزمة الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده ستطرح أساليب عمل جديدة للمساهمة في حل بعض الأزمات القائمة، على رأسها القضية الليبية.

وكشف لعمامرة وجود مقترح بشأن تفعيل منظومة الجامعة العربية للوقاية من نشوب نزاعات والمساهمة في حلها، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام المشاورات بين وزراء الخارجية العرب حول مشروع «إعلان الجزائر»، ليل الإثنين.

واعتبر أن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبيرة للدفع نحو إيجاد حل «ليبي – ليبي» وبمساعدة الدول العربية، مجددا حرص الجزائر على وحدة ليبيا الترابية وسيادتها واستقلال قرارها السياسي.

باتيلي يلتقي أبوالغيط على هامش القمة العربية

يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، انتهز قمة الجزائر للوقوف عن كثب عند المواقف العربية من تطورات الأزمة الليبية، وبحثا عن دعم جهوده.

والتقى باتيلي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عشية انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، حيث قدم الأخير عرضا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية، كما جدد المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

– أبو الغيط يعرض على باتيلي في الجزائر عناصر الموقف العربي من الملف الليبي

بدوره وضع السنغالي باتيلي، أبو الغيط في «صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا منتصف أكتوبر الجاري مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين؛ لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة»، واتفق الطرفان على «مواصلة العمل والتنسيق الوثيق بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية لإيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها»، وفق بيان الجامعة العربية.