بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء مستقرة على اغلب المناطق، وتكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقى يتخللها احيانا سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر خاصة على مناطق الخليج وبعض المناطق الساحلية يتخللها احيانا سقوط أمطار متفرقة واحتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ ولا تتجاوز (21)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:25).