انطلاق أعمال ملتقى الاقتصاد الليبي السوداني

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، ضمن أعمال ملتقى الاقتصاد الليبي السوداني إعادة فتح الحدود مع السودان بشكل رسمي؛ بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري.

وتضمنت أعمال الاجتماع التي عُقدت في طرابلس بمشاركة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس الغرفة الاقتصادية السودانية الليبية، والقائم بأعمال السفارة في طرابلس؛ ندوة اقتصادية بعنوان «المنطقة الحرة لتجارة العبور» إذ تباحث فيها الحاضرون حول جملة من الملفات الاقتصادية والتجارية بسن الطرفين، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز فرص التعاون الاقتصادي ورفع حجم المبادلات التجارية وذلك عبر التنسيق المستمر من خلال الغرفة الاقتصادية السودانية الليبية.

بدوره أكد رئيس الاتحاد العام للغرف «أن ليبيا تَعتبر السودان عُمقًا للاقتصاد الليبي، وأضاف أن زيارة الوفد السودان لليبيا سيكون بداية للتكامل الفعلي بين الاقتصادين الليبي والسوداني، كما عبّر عن استعداد الاتحاد العام للغرف لتقديم التسهيلات اللازمة للغرفة المشتركة بما يساعدها على تأدية مهامها، ويدفعها لتبني مشاريع وأفكار اقتصادية تعود بالنفع على البلدين، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين، يصل إلى 200 شاحنة يوميًا» وفقًا لبيان الغرفة.

كما شارك في فعاليات الاجتماع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الليبيين، والسودانيين