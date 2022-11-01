 الأرصاد الجوية يتوقع أجواء رطبة ومعتدلة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، حول الوضع الجوي السائد والمتوقع في البلاد أن يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

كما توقع المركز أن الوضع الجوي بداية من اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، ستكون فيه درجات الحرارة معتدلة أثناء النهار و تميل للانخفاض ليلاً وفي الصباح الباكر، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة القصوى مابين (23-28)درجة مئوية، على ألا تتجاوز (21) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر ليلة الثلاثاء وصباح يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الاخضر.

المركز أشار في نشرته إلى توقع تكاثر السحب خاصة على مناطق الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي كما من المتوقع أن يتخلل السحب أحيانًا سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر.