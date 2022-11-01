المنفي يبحث مع باتيلي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد على هامش القمة العربية في الجزائر بحث آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، وخاصة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وكان باتيلي قال خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن أن الوضع في ليبيا يستدعي عملية توافق في الآراء لإعادة شرعية الدولة حيث يجب تأسيس مؤسسات شرعية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب على أساس إرادة سياسية حقيقية. وفي إطار هذه العملية، يأتي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كأولوية قصوى.

وأضاف باتيلي أنه سيكثف المشاورات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك خلال مؤتمر القمة المقبل لجامعة الدول العربية.