وكالة الأنباء الفرنسية: الإرهابية أم محمد الأمريكية تواجدت في ليبيا خلال العامين 2011 و2012

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن الأول من نوفمبر الحالي سيشهد صدور حكم على أميركية منضمة سابقًا لتنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط بالسياق الليبي من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى مواجهة “أليسون فلوك إكرن” ذات الـ42 عامًا السجن لـ20 عامًا، بعد أن أقرت بذنبها في تهمة تقديم الدعم لإرهابي أجنبي وقيادة كتيبة عسكرية إرهابية نسائية بالكامل في يونيو الماضي بمحكمة جزئية في ولاية فيرجينيا.

ونقل التقرير عن المدعي العام “راج باريخ” قوله في مذكرة سابقة لصدور الحكم: “على مدى 8 سنوات على الأقل ارتكبت (إكرن) أعمالًا إرهابية نيابة عن 3 منظمات إرهابية أجنبية في مناطق الحرب في ليبيا والعراق وسوريا وغسلت دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل”.

ووفقًا للتقرير، تواجدت “إكرن” في ليبيا عام 2011 لنيل فرصة لتدريب الشابات على الفكر المتطرف والعنف، مشيرًا لتواجدها في مدينة بنغازي في سبتمبر من العام 2012 عندما هاجم عنصار تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي مجمع السفارة الأميركية ومقر مخابراتي أميركي.

وبين التقرير أن “إكرن” الحاملة لاسم حركي “أم محمد الأميركية” ساهمت لقدرتها على فهم اللغة العربية بطلاقة هذا التنظيم الإرهابي في مراجعة وتلخيص محتويات وثائق حكومية أميركية مسروقة، مشيرًا إلى مغادرتها لأراضي ليبيا في أواخر العام 2012.

ترجمة المرصد – خاص

