أجواء مستقرة في معظم المناطق وأمطار متفرقة بالشمال الشرقي

الوطن| متابعات

تستمر الأجواء مستقرة في معظم المناطق اليوم الثلاثاء، فيما تتكاثر للسحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الشرقي، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب السماء من حين إلى آخر، خاصة على مناطق الخليج وبعض المناطق الساحلية يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.