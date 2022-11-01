البشتي: عشاق ليبيا الحقيقيون موجودون رغم آثار حقبة القذافي المدمرة

رأى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن عشاق ليبيا الحقيقيين موجودون رغم آثار حقبة القذافي المدمرة، بحسب وصفه.

وقال البشتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليبيا العزيزة والجميلة تحتاج بل وتستحق أحبة وعشاق حقيقيين كي يعيدوا لها الحياة والبهجة، ويخرجونها من محنتها والبؤس الذي تعاني منه”.

ليعلق أحد المتابعين، على المنشور، بالقول: “نستورد لهم أحباب وعشاق من الصين، نؤجرها لهم لمدة عشرة سنوات”، ليرد عليه البشتي، قائلا: “موجودين يا محمد رغم الآثار المدمرة التي أحدثتها حقبة القذافي الديكتاتورية والمشوهة”، وفقا لتعبيره.