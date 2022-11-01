باتيلي: الاتفاق على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل كسر الجمود السياسي الحالي.

وبين باتيلي في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه التقى أبوالغيط على هامش قمة جامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة وبحثا الوضع في ليبيا وقررا تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل كسر الجمود السياسي الحالي.

من جانبه صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن أبو الغيط وباتيلي اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصون وحدة البلاد ومؤسساتها.

وقدم أبو الغيط خلال استقباله باتيلي عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

وجدد أبو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.