حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني: داعمون لمجلس النواب وحكومة الاستقرار

ليبيا- التقى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا بوفد من المشائخ والحكماء والأعيان والقوى الوطنية الممثلين لحراك “لم الشمل وتوحيد الصف الوطني”.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أكد تكريس اللقاء للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البلاد والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة فيما شدد الوفد على وحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات.

وبحسب البيان، امتدت مساحة التشديد لتشمل ضرورة الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية ورفض التدخل الاجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته.

ووفقًا للبيان، أوضح الوفد أنه يضم جميع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والأمنية بهدف دعم حكومة الاستقرار المختارة من قبل مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي، وبالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

ونقل البيان عن الوفد تجديده الدعم لهذه الحكومة وتقديمه استشارات ومقترحات والعمل معها لتحقيق السلام والمصالحة، واستعداده للتواصل الفعال مع كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات والتحضير لملتقى جامع في إحدى المدن لاستخلاص تجارب ورؤى واقعية تفضي إلى حل شامل للأزمة.

