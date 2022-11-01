سهيل الغرياني: اغتنموا التعليم الشرعي في كلية الإفتاء

أعاد سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومدير مؤسسة التناصح الإعلامية، نشر إعلان فتح باب تسجيل الطلاب في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي أسسها وفرضها والده المفتي المعزول، على التعليم في ليبيا، وتتلقى دعما من حكومة الدبيبة.

وجاء في نص المنشور الخاص بكلية العلوم الشرعية والإفتاء، أنه “نظرا لتتابع الاستفسارات من قِبل الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا وضيقِ وقت امتحان القبول السابق؛ فقد تقرر إجراء امتحان قبول (ثانٍ)، وسيقام امتحان القبول الثاني الخاص بطلاب الدراسات العليا يوم الإثنين القادم”.

وكان، سهيل الغرياني قد نشر في وقت سابق إعلانًا آخر لتلك الكلية جاء فيه؛ أنها توفر سكنا داخليا للطلاب القاطنين خارج مدينة طرابلس، مجهزا بكل الاحتياجات اللازمة من وجبات يومية، وأيضا توفر كتبا مجانية، ومنحة مميزة.