السفارة الفرنسية: اللافي وسولير بحثا استكمال القاعدة الدستورية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” الاستقرار والمصالحة في ليبيا واستكمال القاعدة الدستورية، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث أهمية عمل لجنة 5 + 5 والحوار الاقتصادي.

من جانبه بين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أكد التزام المجلس الرئاسي استمرار العمل في ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول بليبيا لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها الأطراف السياسية، واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا تمديد عمل البعثة في ليبيا، إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي بعد حالة الجمود التي أصابته خلال الأشهر الماضية.