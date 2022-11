حرشاوي: لا بد من ضغط أميركي على ساسة ليبيا الرافضين للانتخابات

ليبيا- أدار “أندرو تشيثام” الخبير في “معهد الولايات المتحدة للسلام” حوارًا إعلاميًا مع المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز والمحلل السياسي جليل حرشاوي.

الحوار الذي تم تكريسه لتحليل الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من عقد زمن وتابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، أشارت خلاله ويليامز إلى وجود عدة عوامل نشأت إبان الفترة الممتدة بين العامين 2012 و2013 تحول دون مضي ليبيا قدمًا في طريق الاستقرار والازدهار.

وأوضحت ويليامز بالقول: “هذه العوامل تتمثل في هشاشة الحالة السياسية وغياب الإرادة الخالق للإحباط مع وجود المئات من الجماعات المسلحة المشكلة منذ العام 2011 لم تم عملية نزع سلاحها وتسريح وإعادة إدماج عناصرها، بهدف إصلاح قطاع الأمن في ليبيا”.

وقالت ويليامز: “عوضًا عن هذه العملية واصلت الحكومات المتعاقبة تمويل العديد من هذه الجماعات وبعضها قلبت الطاولة لاحقًا على هذه الكيانات الحكومية، سعيًا منها لإثبات وجودها سياسيا من خلال ممارسة الابتزاز مع السلطات وإطلاق التهديدات لتحقيق أهدافها المتمثلة باستمرار الصراع”.

وتابعت ويليامز قائلة: “استمرار الصراع هو الأسلوب الوحيد الضامن لبقاء الجماعات المسلحة المنخرطة في الطبقة الحاكمة بعد العام 2011 إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمجتمع، فضلًا عن السياسيين وجميعهم لا يريدون إجراء الاستحقاقات الانتخابية لخلق حكومة منتخبة ديموقراطيًا”.

وبينت ويليامز بالقول: “ليس من مصلحة هؤلاء جميعًا تقدم البلاد تدريجيًا نحو الأمام، فما يجري حاليًا هو قيام المستفيدين من بقاء الوضع الحالي بتكرار تطبيق مبدأ إعادة تقاسم السلطة وتوزيع كراسي الحكم بشكل لا ديموقراطي، مع جلب المزيد من المحيطين بمن وصلوا إلى السلطة”.

وبحسب ويليامز تستفيد الجماعات المسلحة من ممارستها لعملية الضغط على الفاعلين السياسيين الذين يتعين عليهم بعد ذلك بطريقة ما تهدئتها عبر إطلاق الوعود بدفع الأموال والمزيد من مساحات النفوذ، ما يعني إيجاد مكان دائم لها في الساحة الليبية.

وبينت ويليامز أن الساسة والنخب التجارية يبحثون عن الشراكة في الحكم للاستفادة من لعبة المحسوبية في وقت يتم فيهم حرمان مليونين و800 ناخب من ممارسة حقهم الأصيل في انتخاب من يمثلهم بعملية ديموقراطية متطرقة في ذات الوقت لمسألة الاقتصاد الريعي في ليبيا وتأثيرتها على صنع السلام فيها.

وأوضحت ويليامز أن اقتصاد البلاد معتمد بنسبة هائلة مع اعتماد 80% من أبناء شعبها على الحصول على مداخيلهم الثابتة من الدولة مشيرة في سياق آخر الأدوار المساعدة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لتيسير العملية السياسية في ليبيا.

وتحدثت ويليامز عن مساوئ ابتعاد وتهميش نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية عن دائرة السلطة في ظل وجود تدخلات أجنبية سلبية تتمثل في توفير أسلحة وأنظمة تسليح ومرتزقة أجانب بشكل مباشر، ما يمثل انتهاكًا للحظر الأممي المفروض في هذا السياق على ليبيا.

وأكدت ويليامز وجود جهود “خبيثة” غير ظاهرة تمارسها أجهزة مخابرات أجنبية في البلاد مع ارتباطها بعدد من الساسة وقادة المجاميع العسكرية، مبينة أن هذا يصعب من أدوار الوساطة الأممية، ما يتطلب صوتًا واحدًا من مجلس الأمن الدولي لوضع كل ما تم التوافق عليه في عملية برلين وغيرها موضع التنفيذ.

وتابعت ويليامز بالقول: “لا بد من وجود إجماع دولي ومن ثم آلية من خلال مجموعات العمل الدولية للعمل على المسارات السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري وما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مشيرة لوجود وضع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي آلية لتوزيع موارد البلاد”.

وقالت ويليامز: “يمثل الوصول إلى الموارد واحدا من الدوافع مع وجوب دعم باتيلي للوصول لإطار دستوري انتخابي، فهذا ما يريده معظم الليبيين وإيجاد آخر لتقاسم السلطة، مع عدم رغبة الديوك الرومية بإجراء الانتخابات، فالوصول للأخيرة عبر عملية سياسية واحد من عوامل صنع السلام”.

وبينت ويليامز قائلة: “إن عدم وجود الانتخابات وغياب آلية توزيع الموارد يعني استمرار الصراع بين الطبقة الحاكمة على السلطة إلى الأبد”. في وقت قال فيه حرشاوي: إن مستوى العنف والصراع العسكري قد انخفض في ليبيا حاليًا قياسًا بما حصل خلال العامين 2019 و2020.

واستدرك حرشاوي بالقول: “هذا لا يمنع وجود حالة من الهشاشة وانعدام الاستقرار والانقسام في البلاد مع اختلال وظيفي في السياسة والحوكمة وتنافس وزاري قانوني مع وجود عسكري تركي في ليبيا، فضلًا عن فصائل مختلفة تعتبر تركيا صديقة وأخرى عدوة”.

وتطرق حرشاوي لوجود تدخلات إقليمية ودولية مختلفة ومتضاربة في الشأن الليبي في وقت تسعى فيه تركيا لاستعادة الـ20 مليار دولار من الاستثمارات في ليبيا لم يقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعد، مشيرًا لتراجع الدور الأميركي في البلاد لصالح نظيره الإقليمي.

وشدد حرشاوي على وجوب استخدام واشنطن لقوتها الكبيرة للضغط على ساسة ليبيا المعرقلين للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإخافة الدول الواقفة ورائهم لتغيير الوضع الحالي في البلاد؛ إذ لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية مع بقاء من هم في السلطة حاليًا إلى الأبد.

ترجمة المرصد – خاص

