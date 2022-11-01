افحيمة: فاسدون أوقفوا ثم عادوا إلى مناصبهم

الوطن\ رصد

دعا عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إلى كشف تفاصيل قضايا الفساد التي طالت عددا من المسؤولين مؤخرا.

وقال افحيمة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن التحقيقات في وقائع الفساد التي أعلنتها النيابة العامة وشملت عدة قطاعات من التعليم والصحة والثقافة وغيرها، جرى فيها استدعاء عدد من المتهمين، وحبسهم احتياطيًا بتهم الفساد والإهمال، لكن جرى في النهاية إطلاق سراحهم.

واستغرب افحيمة من عدم توضيح التفاصيل الكافية حول تلك التحقيقات، وكيف كانت الإجراءات، والنتائج التي وصلت إليها.

وأضاف افحيمة أن كل ما حدث أن عددًا من المسؤولين جرى إيقافهم لفترة ثم تركوا، وعاد بعضهم بالفعل لممارسة مسؤولياتهم، دون توضيح لما حدث، مع أن هذه القضايا مهمة وتتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها.