أبو الغيط: ليبيا دولة غنية وأمراء الحرب وراء خراب البلاد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن ما وصفهم بأمراء الحرب في ليبيا وراء خراب البلاد، لافتًا إلى أن هناك أشخاص كثيرون ليس من مصلحتهم التسوية.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، أن كل مدينة في ليبيا، قامت بعمل مليشيات خاصة بها، بعد سقوط السلطة والدولة المركزية، لافتًا إلى أن هذه المليشيات يقودها أمراء الحرب.

وأضاف أبو الغيط: “دولة مثل ليبيا يجب أن توصف بالدولة الغنية، ولأول مرة نشهد دولة فيها هذا القدر من الفوضى، وهذا القدر من الثروة، وهذا القدر من توزيع الثروة على الجميع”.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المصرف المركزي الليبي يسدد أموالاً للحكومة، والحكومة تسدد أموالًا لكل أمير حرب، وكل مدينة.