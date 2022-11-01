حبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نظر في واقعات تزوير ثلاثة صكوك مصرفية استعملت في سحب مليونين وثـمانمائة ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأظهر التحقيق الابتدائي صحة واقع استيلاء مدير الوكالة على تسعمائة وستين ألف دينار؛ بتعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل؛ لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة ؛ ثم توجَّهت إرادته نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا ً على ذمة التحقيق.