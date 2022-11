الفرجاني يطالب البرلمان بالضغط لتحريك دعاوى قضائية لمطاردة الفاسدين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني على أهمية لعب مجلس النواب دورًا في الضغط لتحريك دعاوى قضائية تطارد الفاسدين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارهم جهات رقابية تتبيع المجلس.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، رأى أن الأزمة الأكبر في أن تلك الوقائع والجرائم من الاستيلاء على الأموال العامة ارتكبت أمام الناس دون خوف من المساءلة أو المحاسبة، ما يعد علامة على حالة الانهيار التام.

وأشار الفرجاني إلى التقرير الرقابي الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة عن العام 2021، وما احتواه من تجاوزات في عدة قطاعات.

