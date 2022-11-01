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خبراء: حفتر يسعى لاكتساب الشرعية لشن حرب جديدة على طرابلس

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

رأت مصادر مطلعة، أن كلمة المشير خليفة حفتر أمس الإثنين، في الجفرة، إيعاز بشن حرب جديدة على العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر أنه في إطار خطة الاستعدادت للحرب، قام حفتر بعدة جولات في مناطق هون وودان وسوكنة.

وأشارت المصادر إلى أنه في إطار خطة الاستعدادت للحرب، كلّف حفتر العميد فوزي محمد بن دلة بالتواصل مع المجالس الاجتماعية على مستوى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الهدف من التواصل هو إقناعهم بحضور ملتقى مجالس القبائل الذي سيُعقد في المنطقة الشرقية، من أجل مبايعة حفتر، وإعلان تشكيل مجلس عسكري برئاسته.

ولفتت المصادر إلى أن حفتر يسعى من وراء كل هذه الخطوات، اكتساب الشرعية لشن الحرب على طرابلس.

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منصة السبق الإعلامية

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