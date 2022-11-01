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الليبية للحديد والصلب تنفي حدوث انفجار بمصنع الاختزام المباشر

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

نفت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة ما تردد من أنباء حول حدوث انفجار بمصانع الاختزال المباشر.

ودعت الشركة الليبية للحديد والصلب عبر مكتبها الإعلامي أمس الاثنين الجميع إلى توخي الحذر من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات داعية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للأخبار.

وكانت الشركة الشركة الليبية للحديد والصلب أعلنت السبت الماضي وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء حريق صناعي بمصنع الاختزال المباشر بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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