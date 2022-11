العرفي يدعو الصور للكشف عن أسماء 124 شخصية متورطة في قضايا فساد

ليبيا – دعا عضو النواب عبد المنعم العرفي النائب العام المستشار الصديق الصور إلى الكشف عن أسماء 124 شخصية أشار إليها في تقارير حول وقائع فساد، أفصح عنها مؤخرًا، مؤكدًا أن الشعب الليبي يملك الحق في معرفة من خان الأمانة وسرق قوته.

العرفي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى أن عددًا من النواب اقترحوا أن يمثل رؤساء الأجهزة الرقابية أمام البرلمان دون استثناء، وذلك من أجل كشف الحقيقة والتجاوزات ووقائع الفساد.

وأكد النائب أهمية المساءلة من أجل ضبط عملية إنفاق المال العام وإيقاف التجاوزات.

